Emergenza sanità nel Sulcis Iglesiente, questo pomeriggio manifestazione degli infermieri di fronte al CTO di Iglesias

Dopo l’annunciata chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale CTO di Iglesias alle 14.00 di oggi alle 8.00 di lunedì mattina, per l’emergenza verificatasi al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, dove 4 medici su 6 sono in malattia, questo pomeriggio «gli infermieri del Sulcis Iglesiente si sono ritrovati di fronte a CTO, una presenza istituzionale silenziosa e simbolica, quale minimo atto pubblico iniziale e dovuto a tutela dei diritti di salute dei cittadini, per riaffermare la centralità del territorio e per il dovere di provare a generare una reazione di orgoglio civico e politico a fronte dei disservizi che su susseguono tra gli ospedali di Iglesias e Carbonia, ma non solo, e che impattano anche sulla qualità della vita lavorativa delle professioni».