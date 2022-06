Katia Puddu (assessore alla digitalizzazione): «Carbonia candidata a cinque bandi Pnrr per migliorare i servizi al cittadino»

“Innovazione digitale, processi produttivi e sostenibilità” è il titolo del convegno svoltosi oggi a Sassari nell’Aula magna dell’università degli studi di Sassari,promosso dal Polo Strategico Regionale, per conto della Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT della Regione Sardegna, a cui ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Carbonia, l’assessora Katia Puddu.

«L’innovazione digitale a livello territoriale – ha evidenziato l’assessora Katia Puddu – ci permetterà di produrre ricchezza attraverso capitali che appaiono al momento intangibili, ma la creazione di nodi di comunicazione da e verso il Sulcis si rivelerà preziosa. Il percorso sulla trasformazione digitale è certamente lungo, ma è stato intrapreso. Ad oggi abbiamo lavorato per raggiungere alcuni obiettivi come l’Anagrafe digitale e altri sono ancora in corso come l’implementazione dei servizi accessibili attraverso “App Io”, il passaggio di tutto l’archivio documentale dell’Ente in modalità digitale e l’implementazione di PagoPa, solo per citarne alcuni.»

«Si tratta anche di sensibilizzare i cittadini su un cambio di mentalità come l’attivazione e l’utilizzo dello Spid e della Carta di identità elettronica – ha osservato -; certamente sarà necessario dare loro gli strumenti adeguati per avvalersi di questo processo che ha moltissimi vantaggi in termini di tempo.»

«A maggio – ha concluso l’assessora Katia Puddu – sono stati banditi gli avvisi pubblici relativi a Smarter Italy – linea smart mobility: questo significa che il comune di Carbonia è tra i dodici in Italia che ambisce a diventare laboratorio di sperimentazione di tecnologie applicate.»