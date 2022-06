La festa di fine anno degli alunni delle classi 2ª e 3ª A dell’Istituto Comprensivo Don Milani, plesso del Francesco Ciusa, a Carbonia

Gli alunni delle classi 2ª e 3ª A dell’Istituto Comprensivo Don Milani, plesso del Francesco Ciusa, a Carbonia, martedì 8 giugno hanno festeggiato la conclusione dell’anno scolastico nel cortile della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata. La festa è stata un regalo fatto agli alunni da diverse attività commerciali della zona e da ex alunni della stessa scuola Francesco Ciusa. Hanno presenziato all’evento, in un clima gioioso, il vicesindaco Michele Stivaletta e l’assessora della Pubblica Istruzione del comune di Carbonia, Antonietta Melas. E’ stata anche l’occasione per l’inizio delle vacanze, salutato con un “W le vacanze!!!” su una grande torta.