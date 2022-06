Rossella Faa legge “La via delle interferenze” al Museo Archeologico di Villa Sulcis, il 16, 17, 23 e 24 giugno

Un’anziana archeologa, visionaria e idealista, uccide a colpi di pistola un ex presidente della regione Sardegna, il Soprintendente ai beni archeologici e il suo segretario… per scoprire come andrà a finire e dove condurrà l’indagine, occorrerà seguire tutte le puntate di questo giallo, scritto e interpretato da Rossella Faa, figura di spicco del panorama culturale sardo e artista dalle mille sfaccettature.

L’appuntamento è per il 16, 17, 23 e 24 giugno, alle ore 19.30, al Museo Archeologico Villa Sulcis.

L’iniziativa è a cura del Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia, con il patrocinio del comune di Carbonia.

Prezzo unico per i 4 appuntamenti: 12 € a persona

Prezzo per singolo evento: 5 € a persona

Ogni appuntamento avrà la durata di un’ora circa e sarà seguito da un aperitivo (non incluso nel costo del biglietto)

La prenotazione è obbligatoria, contattando il Museo Archeologico Villa Sulcis: tel. 0781 1867304, whatsapp 345 888 6058, e-mail museicarbonia@gmail.com

Si raccomanda l’utilizzo di mascherina chirurgica.