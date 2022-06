Miniere aperte: a Gonnesa la seconda tappa di “Open You mine”, evento itinerante

Secondo appuntamento, il prossimo 2 luglio, a Gonnesa, per Open Your Mine – Miniere Aperte, l’evento itinerante organizzato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna in collaborazione con i Comuni e le associazioni del territorio.

Obiettivo del progetto è promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario, l’identità dei territori del Parco con la finalità di migliorarne la percezione ed evidenziare le potenzialità in chiave innovativa e sostenibile sotto il profilo economico, culturale e ambientale.

«Il progetto è parte di un processo virtuoso di animazione, salvaguardia e promozione territoriale delle aree del Parco che fa parte della missione a me affidata con la nomina a Commissario e si propone come uno strumento per divulgare correttamente i valori del grande patrimonio minerario, indicando un modello di fruizione che produce ricadute positive e benessere nel contesto in cui è applicato. Queste azioni sono, inoltre, sinergiche alla corretta gestione amministrativa e di risanamento dell’ente che rimane il compito principale per il quale sono stata indicata», ha evidenziato Elisabetta Anna Castelli, Commissario straordinario del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna.

La seconda tappa della manifestazione sarà ospitata nel villaggio minerario di Normann, un borgo a 7 chilometri dal centro di Gonnesa e a circa 60 da Cagliari, e si inserisce in un fitto calendario di appuntamenti che nei prossimi mesi, dopo l’inaugurazione avvenuta a Carbonia lo scorso 18 dicembre, faranno tappa a Gadoni, Pau e Masullas, Porto Flavia (Iglesias), per concludersi nella Grande Miniera di Serbariu (Carbonia).

Le iniziative del progetto Open Your Mine sono realizzate in collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà associative presenti nei territori delle aree del parco interessate e prevedono attività divulgative e visite guidate nei luoghi emblematici del contesto minerario locale.

Gli eventi nascono per coinvolgere le comunità che desiderano condividere la necessità di dotare il proprio patrimonio minerario di nuovi valori d’uso, che permettano di accrescere il capitale di questa eredità culturale e storica, curando la transizione da giacimento industriale a repertorio di esperienze che guardano al futuro.

Il piccolo villaggio di Normann, nel comune di Gonnesa, in cui resistono una ventina di nuclei familiari, è stato nel passato la residenza degli impiegati e dei dirigenti della Miniera di San Giovanni. È raggiungibile dal portale d’ingresso della Miniera e si trova al centro di uno straordinario contesto ambientale circondato dalla macchia mediterranea, situato in posizione dominante, si affaccia, con una vista mozzafiato, sul suggestivo golfo del Leone.