Play off serie D basket: alle 20.30 Gara 2 tra G.S.O. Elmas e Scuola Basket Carbonia

E’ in programma questa sera, alle 20.30, al Palazzetto dello sport Michele Del Rio di Elmas, Gara 2 della finale play off del campionato di serie D di basket maschile, valida per la promozione in serie C, tra G.S.O. Elmas e Scuola Basket Carbonia Miners. La squadra mineraria allenata da Marco Fae s’è imposta in Gara 1, sabato scorso a Carbonia, per 79 a 72. In caso di nuova vittoria sarebbe promossa in serie C. In caso di vittoria della squadra di casa, allenata da Marco Benucci, viceversa, la serie tornerebbe in parità e tutto si deciderebbe nella bella, che si giocherebbe sabato sera, sul campo di via Deffenu, a Carbonia, con inizio alle 19.30.