L’Archivio Storico Comunale di Iglesias partecipa alla manifestazione nazionale “Archivissima 2022 – Il Festival e la Notte degli Archivi”, con un’apertura straordinaria ed un percorso tra i documenti custoditi nei propri locali, compreso il Breve di Villa di Chiesa, in esposizione in originale ancora per pochi giorni.

Venerdì 10 giugno, alle ore 18.30, presso l’Archivio Storico Comunale, in via delle Carceri 12, si terrà l’evento “ChangeinIglesias: mutamenti urbanistici dal medioevo ad oggi, attraverso i documenti dell’Archivio Storico Comunale di Iglesias”.

Un “viaggio ideale” attraverso i documenti che testimoniano i cambiamenti urbanistici della città di Iglesias, dalla Villa di Chiesa medievale ai giorni nostri, con particolare riguardo alla cinta muraria, alle sue torri ed al Castello di Salvaterra.

A seguire, è prevista una visita guidata tenuta dalle archiviste paleografe Daniela Aretino e Giorgia Marcìa, con l’ausilio di immagini proiettate.