Proseguono gli eventi estivi itineranti con “Disney Musical in the Street”

Proseguono gli eventi estivi itineranti promossi dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas nell’ambito della nuova produzione musicale “Music&Show in The Street”.

Venerdì 24 giugno, alle 21.00, a San Giovanni Suergiu è prevista l’iniziativa “Disney Musical in the Street” tenuta dall’A.S.D. Cibiesse di Elmas che effettuerà una parata nelle vie e piazze del centro storico del paese proponendo esibizioni in forma coreografica con musiche e danze su brani tratti dal Musical Disney “Mary Poppins”.

L’iniziativa è promossa ed attuata dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) con la compartecipazione finanziaria della Scuola civica di musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu (diretta dal maestro Claudio Corrias) ed in collaborazione con il comune di San Giovanni Suergiu nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022, la cui direzione artistica è a cura del maestro Ignazio Perra.