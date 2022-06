Scuola Basket Carbonia e GSO Elmas si giocheranno in Gara 3 la promozione alla C2 di basket

Sarà Gara 3, la bella, a decidere chi tra Scuola Basket Carbonia e GSO Elmas conquisterà la promozione al campionato di serie C2 di basket maschile. La squadra di Marco Fae ieri sera, al Palazzetto dello sport Michele Del Rio di Elmas, ha accarezzato a lungo il sogno di chiudere i conti, dopo la vittoria in Gara 1 per 79 a 72, ma dopo aver chiuso il primo tempo avanti di 12 punti, 38 a 26, ed aver raggiunto il massimo vantaggio di 18 punti in avvio di terzo quarto, ha subito la reazione della squadra di casa che ha rapidamente riaperto la partita ed alla fine, dopo il sorpasso sul 65 a 62, s’è imposta con largo margine.

La partita è stata caratterizzata da forti polemiche per una modesta direzione arbitrale, caratterizzata nel primo tempo da un’espulsione di un giocatore della squadra di Marco Benucci, parsa affrettata, e da numerose discutibili decisioni nel corso del secondo tempo, che hanno penalizzato la Scuola Basket Carbonia.

Gara 3 si giocherà a Carbonia, in data ancora da stabilire, tra lunedì 13 e sabato 18 giugno (la partita inizialmente era stata messa in calendario per sabato 11 giugno ma poi si è scoperto che la scuola che ospita il pallone di via Deffenu è seggio elettorale per i referendum di domenica 12 giugno e, conseguentemente, non può essere sede della partita).

Al termine della partita abbiamo intervistato il coach della Scuola Basket Carbonia, Marco Fae.