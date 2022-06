Sabato 11 e domenica 12 giugno, Carbonia ospiterà la XVI edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, fiera dell’artigianato, dell’agroalimentare e del turismo.

L’evento è stato presentato nella sala polifunzionale del comune di Carbonia. Saranno oltre 200 gli espositori provenienti da tutta la Sardegna.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 11 giugno, alle 18.00, in presenza delle autorità civili e religiose e l’esibizione della fanfara dei bersaglieri del terzo reggimento di Teulada. Presenterà Giuliano Marongiu con la madrina dell’evento, Valeria Marini e le artiste sarde in concerto. Al termine della presentazione, abbiamo intervistato il vicesindaco Michele Stivaletta, il presidente del comitato organizzatore Mauro De Sanctis e Giuliano Marongiu.