Al via, a Iglesias, il potenziamento della raccolta degli imballaggi di plastica per bar, ristoranti e pizzerie

La Società San Germano, su indicazione dell’Amministrazione comunale, in considerazione dell’incremento nella produzione dei rifiuti che si registra nei mesi estivi, a causa principalmente dell’arrivo in città di numerosi turisti, con particolare rilevanza per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, ha attivato in via sperimentale, per tutti i lunedì dei mesi di luglio ed agosto, un potenziamento dell’attuale servizio di raccolta della plastica presso attività specifiche come bar, ristoranti e pizzerie.

Il doppio passaggio per la raccolta della plastica, in fase sperimentale riguarderà tutto il centro urbano della città di Iglesias, e per il momento non saranno contemplate le aree esterne e le frazioni.

«Dopo aver proceduto con le riduzioni tariffarie – ha evidenziato il sindaco, Mauro Usai – siamo riusciti ad avviare un potenziamento del servizio, con particolare attenzione per le attività di ristorazione che in questi mesi vedono un aumento della clientela e quindi della produzione dei rifiuti. Un modo per coniugare attenzione per gli esercenti, per i visitatori e soprattutto per la pulizia della città.»

«Grazie agli importanti risultati ottenuti nella differenziata abbiamo potuto potenziare il servizio – spiega l’assessore dell’Ambiente, Francesco Melis -. Sul centro storico inoltre stiamo già intervenendo tutti i giorni con pulizie aggiuntive e sanificazioni, per garantire la pulizia e la sicurezza della zona.»