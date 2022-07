Carbonia: centri estivi, online l’elenco delle domande ammesse per la richiesta di contributo

È stata pubblicata sul sito del comune di Carbonia la graduatoria dei nuclei familiari che hanno presentato richiesta di contributo per la frequenza dei propri figli ai centri estivi destinati alla fascia d’età 3-17 anni. Il servizio è garantito sino al prossimo 15 settembre. Si ricorda che l’importo è commisurato all’ISEE in corso di validità che è stato presentato e non potrà in alcun caso superare i 300 euro per ciascun nucleo.

Le domande inserite nella graduatoria delle “ammesse non finanziabili” potranno essere finanziate, con lo scorrimento della graduatoria, qualora dovessero risultare delle economie a seguito della liquidazione delle domande “ammesse finanziabili”.

Per visionare gli elenchi delle domande accolte e non accolte pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Carbonia il link è il seguente:

https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4625-centri-estivi-online-l-elenco-delle-domande-ammesse-per-la-richiesta-di-contributo