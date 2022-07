I carabinieri di Siliqua ieri hanno arrestato per rapina a mano armata e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 52enne di Uta, il quale, alle 16.00, aveva avvicinato un 50enne pure del luogo e, dopo averlo minacciato, puntandogli contro una pistola, gli aveva intimato di raggiungere il vicino ufficio postale per effettuare un prelievo “postamat”; ottenuto quanto richiesto, appena il malcapitato aveva concluso l’operazione, il rapinatore si era impadronito della somma erogata ed era scappato immediatamente. sono riusciti a rintracciare il 52enne, il quale ha opposto attiva resistenza al suo controllo da parte dei militari. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 8 mm. a salve priva di tappo rosso, verosimilmente rispondente a quella utilizzata per la rapina, sottoposta a sequestro. Al termine delle formalità, il 52enne è satao ristretto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.