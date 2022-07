Il tiro con l’arco, il più antico degli sport moderni, finalmente a San Giovanni Suergiu

Il tiro con l’arco, il più antico degli sport moderni, sta prendendo piede a San Giovanni Suergiu, dove conta un crescente numero di appassionati, affiliati e praticanti.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Arco Club San Giovanni Suergiu, con sede a San Giovanni Suergiu, affiliata alla FITARCO (Federazione italiana Tiro con l’Arco), è nata con l’intento di promuovere il tiro con l’arco offrendo gare sul territorio, corsi per bambini, ragazzi, adulti e disabili.

L’attività è incentrata sia sul miglioramento delle capacità motorie e fisiche degli atleti sia sulla creazione di quelle qualità personali che si acquisiscono quotidianamente affrontando sfide complesse.

Proprio per questo motivo gli istruttori sono tra i più preparati della provincia e sono convinti di poter trasmettere quegli ideali in cui Arco Club SGS crede fin dalla sua nascita.

La passione, i sacrifici e la continua ricerca della chiave per migliorare e superare i propri limiti personali rendono il tiro con l’arco uno sport unico e da cui si viene immediatamente colpiti ed incuriositi.

Arco Club SGS è una grande famiglia in cui è possibile trovare nuovi amici con i quali allenarsi, istruttori qualificati ed un ambiente sereno.

Chi volesse iscriversi o anche semplicemente scoprire di più sui corsi, puoi recarsi presso la sede sociale, in via Is Samis, a San Giovanni Suergiu, antistante il Galoppatoio, o inviare un messaggio sulla pagina Facebook dell’associazione.

La prima gara si è svolta domenica 3 luglio a San Giovanni Suergiu (70/60 mt. round OL e 50 mt. round CO-AN), in un’unica giornata caratterizzata gran caldo, con partecipanti che sono arrivati da diverse parti dell’isola, alla ricerca di risultati e sensazioni che possano aprire le porte ai prossimi Campionati italiani e regionali. Pur senza prestazioni mirabolanti, condizionate dal gran caldo, gli atleti si sono impegnati a fondo, rendendo l’evento sportivo più che dignitoso, con anche qualche record personale e molte prime gare.

Le presenze, oltreché dal caldo, sono state inoltre limitate dalla ripresa della curva dei contagi da Covid-19.

Sono state comunque ben 9 le società partecipanti, provenienti da tutta l’isola ed una anche dalla Penisola: Arcieri Uras, Arcieri Torres Sassari, A.S.D. Arcieri Ichnos, Arcieri Quattro Mori, Sardara Archery Team, Arcieri Terranoa Olbia, Arcieri del Basso Salento, Arco Club Portoscuso e l’Arco Club San Giovanni Suergiu (padroni di casa).

Nella gara del Sud Sardegna i Sardara Archery Team, l’Arco Club Portoscuso e gli Arcieri Torres Sassari hanno conquistato ben 4 titoli individuali, i padroni di casa 2 titoli individuali ed un titolo a squadre (Arco Nudo Master Maschile), gli Arcieri Uras e gli Arcieri del Basso Salento un titolo individuale a testa.