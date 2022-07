Intensa domenica su strada per i ciclisti sardi. Master in sella ad Orani, giovani a Iglesias

Non c’è sosta per i master isolani. Domenica Orani ospiterà il 2° Trofeo Monte Gonare per Amatori. Organizza la Pedale Oranese lungo un tracciato di 69 km in direzione Oniferi, Ottana, Sarule e arrivo a Monte Gonare. Partenza alle ore 9,45 dai Giardini di Sofia, in località “Su Ponte”.

Sarà il 15° Trofeo Edil Sistem – 12ª giornata della bicicletta ad animare, invece, la domenica su strada per il settore giovanile isolano. Sui 33 km allestiti dalla SC Monteponi (tracciato di 2200 metri da ripetere 15 volte) pedaleranno Esordienti, Allievi e Juniores. Partenza alle ore 9,30 dalla zona industriale, in località Sa Stoia.