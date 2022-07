Riparte a cadenza bisettimanale l’attività dell’hub vaccinale alla Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia

Riparte la campagna vaccinale anti-Covid a Carbonia per il secondo richiamo cosiddetto “Booster”. Sul sito del comune di Carbonia è stato pubblicato il calendario vaccinazioni dell’hub che sarà nuovamente allestito all’Auditorium della Grande Miniera di Serbariu, a partire dal 25 agosto e fino alla fine di settembre, così come disposto dalla Asl n. 7.

«Abbiamo ricevuto la risposta positiva alla nostra richiesta di riapertura in città dell’Hub, inoltrata all’ASL n.7 il 13 luglio scorso – ha detto il sindaco di Carbonia Pietro Morittu -. L’Azienda sanitaria locale ci ha dato tale riscontro secondo le risorse umane e professionali a disposizione e che sappiamo essere esigue; si tratta di un prezioso servizio erogato alla nostra comunità dando alle persone la possibilità di vaccinarsi, anche a quelle che vivono nei centri più piccoli e che hanno la città di Carbonia come punto di riferimento.»

«A giorni si rimetterà in moto la macchina organizzativa per l’allestimento del centro con il coordinamento del Coc, il Centro Operativo Comunale», ha aggiunto il primo cittadino di Carbonia.

Si parte dunque il prossimo giovedì 25 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il sabato 27 agosto tutto il giorno dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Dalla settimana successiva, invece, l’apertura bisettimanale osservata sarà ogni mercoledì pomeriggio, sempre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e ogni sabato dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. In base all’andamento delle richieste, l’Ats Sardegna valuterà se inserire ulteriori giorni di apertura.

Il vaccino somministrato sarà esclusivamente il Pfizer e ci si può prenotare all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure si può chiamare l’800 00 99 66.

A fronte dell’aumento esponenziale dei contagi e come indicato dal ministero della Salute che aveva messo in evidenza la priorità di effettuare la seconda dose di richiamo, cosiddetta “booster”, per gli ultrasessantenni, per i “fragili” dai 12 anni in su e per il personale medico-sanitario stesso, particolarmente esposto e da tutelare, il Sindaco aveva inviato la missiva di richiesta all’Asl n. 7 per la riapertura dell’hub in città.

«Si intende tuttavia dare a ciascuno la possibilità di richiedere la somministrazione della dose anche a chi deve completare il piano vaccinale, al fine di una maggiore garanzia della propria salute», ha concluso il sindaco di Carbonia.