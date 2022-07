Un disoccupato 59enne napoletano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Selargius per truffa aggravata ai danni di un 40enne del luogo

Un disoccupato 59enne napoletano, noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie dello stesso tenore, è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata dai carabinieri della stazione di Selargius, a conclusione di un’attività di indagine seguita alla denuncia-querela presentata da un 40enne operaio del luogo. I militari hanno accertato che il 7 giugno scorso il denunciante, tramite un sito online aveva acquistato un ottimo smartphone a prezzi stracciati che però non gli è stato mai recapitato.