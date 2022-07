Un meraviglioso concerto di Alice, dedicato all’indimenticabile Franco Battiato, al Teatro Romano di Nora

Grande performance, giovedì 14 luglio, al Teatro Romano di Nora, per la 40ª rassegna “La Notte dei Poeti”, organizzata da organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. Sul palco Alice, con un omaggio all’impareggiabile maestro Franco Battiato, accompagnata al pianoforte da Carlo Guaitoli collaboratore del compianto artista siciliano per circa vent’anni. Il viaggio musicale si è svolto in una location favolosa, ricca di storia di un passato lontano, mare calmissimo, voli di gabbiani in un cielo inizialmente celeste e rosa, su cui poi è calata la notte illuminata da una splendida luna rossa. Sin dalle prime note, un pubblico numeroso e molto caloroso (il concerto ha registrato il sold out), ha applaudito i due artisti particolarmente, legati a Franco Battiato da un sodalizio artistico e di grande amicizia che li ha visti collaborare per tanti anni.

“Alice canta Battiato” è un concerto dedicato dalla stessa artista romagnola ad un compositore “che porta nel cuore” e con cui vanta innumerevoli collaborazioni. Elegante e delicata Alice è arrivata con la sua voce dritta al cuore dei presenti che si sono emozionati in particolar modo nel sentir cantare “La cura” e che non hanno perso tempo a richiedere il bis, momento in cui non poteva non arrivare la canzone vincitrice al Festival di Sanremo del 1981 “Per Elisa”. Una serata toccante, che ben si si è sposata con un luogo traboccante di profumi di cultura lasciata dai nostri antenati.

Nadia Pische

Foto di Daniela Zedda