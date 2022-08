Continua la rassegna “Il reperto del mese” al Museo archeologico di Villa Sulcis, a Carbonia

Per appassionati, curiosi e cultori dell’archeologia, da oggi 25 agosto 2022 e per tutto il mese di settembre, saranno esposti nuovi materiali inediti provenienti dagli scavi del Nuraghe Sirai.

Il reperto scelto per il quarto appuntamento della rassegna è un tipo di anfora molto versatile, ritrovata in una delle officine del Nuraghe: un recipiente utilizzato sia per la conservazione dell’acqua sia della calce, usata nel ciclo di lavorazione delle pelli.

Il Museo è visitabile tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

L’iniziativa è promossa dal comune di Carbonia, con il sostegno della soprintendenza ABAP di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna ed il Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia.