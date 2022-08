Iglesias: dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria, ritorna la “Discesa dei Candelieri”

L’accordo firmato da Enrico Collu, Conservatore dell’Arciconfraternita, Guido Borgonovo, presidente dell’Associazione Candelieri e Claudia Sanna, assessore della Cultura e vicesindaco, consentirà di dar vita ad un’importante sinergia per la valorizzazione delle tradizioni storiche e religiose, dei riti della Settimana Santa e delle celebrazioni per l’Assunta.

Con particolare attenzione per la promozione della partecipazione, una maniera, come hanno spiegato i firmatari, per mantenere vive tradizioni antichissime, legate in maniera indissolubile alla storia di Iglesias ed al suo patrimonio culturale.