Il Sulcis Iglesiente domani a Cagliari per difendere il diritto alla salute. Intervista al sindaco di Carbonia, Pietro Morittu

Si moltiplicano le adesioni alla manifestazione di protesta organizzata dalle segreterie territoriali CGIL, CISL e UIL, per domani giovedì 4 agosto, alle 9.30, davanti all’assessorato regionale della Sanità, in via Roma, a Cagliari, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i 23 sindaci del comuni della Asl Sulcis. Ieri i sindaci hanno incontrato il direttore generale della Asl Sulcis, la dottoressa Giuliana Campus, incontro dal quale non sono emerse sostanziali novità nel panorama di gravissima emergenza nel quale ormai da tempo si trova la Sanità nel territorio del Sulcis Iglesiente. Abbiamo intervistato il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu.