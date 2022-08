L’Atletico Villaperuccio non s’è iscritto al campionato di Prima categoria, ripescato l’Atletico Masainas

La notizia era nell’aria da giorni ed oggi è arrivata la conferma: l’Atletico Villaperuccio non s’è iscritto al campionato di Prima Categoria. Al suo posto arriva l’Atletico Masainas, una delle otto squadre ripescate dal Comitato regionale della Federcalcio. Il calcio, comunque, non dovrebbe sparire da Villaperuccio, perché lo splendido impianto comunale che dispone del miglior manto erboso presente sui campi di calcio del Sulcis Iglesiente, dovrebbe essere utilizzato dal Carbonia Calcio per l’attività del settore giovanile.