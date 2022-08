Sant’Antioco, il 10 agosto ritorna Calici di Stelle

Mercoledì 10 agosto ritorna a Sant’Antioco l’evento “Calici di stelle”, dopo la sospensione legata alle misure di prevenzione covid-19, organizzato dal comune di Sant’Antioco, dalla Cantina Sardus Pater e dall’Associazione Welcome to Sant’Antioco nel Centro Storico, con inizio alle ore 21.00.

La serata di Calici di Stelle sarà arricchita dagli stand con i prodotti tipici del territorio e dalla musica dei Wa’ in Bon’ora (in Piazza De Gasperi – piazza della Basilica di Sant’Antioco) e dei Molly’s Chambers (spiazzo fronte Necropoli Fenicio-Punica via Castello).

Per l’occasione anche i siti del Parco Storico Archeologico di Sant’Antioco, all’interno del quale è collocato il percorso della manifestazione, saranno aperti e visitabili in versione notturna.