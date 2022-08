Sant’Antioco rappresenterà la Sardegna nella popolare trasmissione “Il Borgo dei Borghi”, all’interno della trasmissione Kilimangiaro, in onda su RAI3 che, giunta alla sua decima edizione, incorona il borgo più bello d’Italia.

Nei giorni scorsi la troupe della RAI ha realizzato le interviste, le riprese video con telecamera e droni che hanno immortalato le bellezze paesaggistiche e balneari, i beni archeologici, gli scorci più belli del paese, i vigneti, i piatti, le attività e le tradizioni locali.

«L’essere stati scelti per una trasmissione televisiva trasmessa a livello nazionale e con un’alta audience – spiega il sindaco Ignazio Locci – ci rende particolarmente orgogliosi: è l’ulteriore conferma che l’immagine di Sant’Antioco continua a crescere a livello nazionale e non solo.»

«Le nostre peculiarità paesaggistiche, archeologiche, della tradizione locale, culinarie permetteranno alla nostra Sant’Antioco di giocarsela alla pari con gli altri borghi d’Italia», ha aggiunto l’assessore della Pubblica Istruzione, Cultura, Beni culturali e archivistici, Parco archeologico e Rapporti con le associazioni, Luca Mereu, che ha curato l’organizzazione e la logistica delle riprese in loco.

Il sindaco e l’assessore pensano già alle votazioni per la scelta del borgo più bello d’Italia: «Invitiamo tutti gli antiochensi e tutti i sardi a tifare per il nostro borgo e a votarlo».

La trasmissione dovrebbe andare in onda andrà nel prossimo mese di ottobre.