Sabato 1° e domenica 2 ottobre, a Carloforte ritorna il tradizionale Festival internazionale del Cous Cous. Il programma è molto ricco e variegato: laboratori, degustazioni, musica, mostre ed escursioni per celebrare uno dei piatti tipici dell’isola del sud ovest della Sardegna. A curare l’organizzazione è l’associazione Ciao, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Sono previste tariffe scontate sui traghetti per i non residenti in occasione della manifestazione.

Dalle 9.00 alle 21.00 sarà operativo il villaggio espositivo. Alle 11.00 laboratori del cous cous di Carloforte in piazza Repubblica, dalle 12.00 alle 20.00 degustazione e specialità tabarkine, dalle 16.00 alle 17.00 laboratori di varianti del cascà per le intolleranze alimentari. A tutto questo si aggiungono, in serata, spettacoli di danza e di musica, ma anche la possibilità di prenotare escursioni e visitare mostre.