La biblioteca comunale di Carbonia ospita domani pomeriggio il secondo laboratorio del progetto pilota “Destinazione Turistica del Sud Ovest Sardegna”

Si tiene domani, martedì 25 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, alla Biblioteca comunale di Carbonia, in viale Arsia 91, il secondo appuntamento del progetto pilota “Destinazione Turistica del Sud Ovest Sardegna” che si inserisce nel Festival per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030.

Questo secondo incontro si rivolge alle imprese del territorio e alla comunità di Carbonia e ha l’obiettivo di rafforzare le interlocuzioni con gli attori locali, creare sinergie e interagire con le reti di operatori turistici esistenti, al fine di costruire un progetto condiviso e di qualità. Fa seguito al primo che si era tenuto nella sala Polifunzionale lo scorso 29 settembre. Fra gli Enti locali che la Regione Sardegna ha selezionato come beneficiari vi è infatti il Comune di Carbonia che ha proposto un progetto inerente lo sviluppo della Destinazione Turistica del Sud Ovest della Sardegna, in partenariato con altri attori locali, e grazie alla sinergia tra l’assessorato al Turismo guidato da Michele Stivaletta e quello Agenda 2030 in capo a Katia Puddu.