Martedì 11 ottobre, a Sant’Anna Arresi e Teulada, verrà inaugurata la “Strada dei padri della lingua sarda”

Programma:

Sant’Anna Arresi

Il comune di Sant’Anna Arresi ed il comune di Teulada organizzano per il giorno 11 ottobre 2022 l’inaugurazione della “Strada dei padri della lingua sarda”. Partirà dalle vie di Sant’Anna Arresi per concludersi a Teulada e sarà accompagnata dalle letture espressive in lingua sarda, a cura dell’Associazione Culturale “Il Crogiuolo”.La “Strada dei padri della lingua sarda” è stata realizzata dai comuni di Sant’Anna Arresi (capofila) e Teulada, all’interno di Arrexini 2.0, progetto di tutela delle minoranze linguistiche storiche parlate in Sardegna – annualità 2019, finanziato dalla L. 482/1999 e L.R. n. 22/2018. E’ composta da 24 pannelli espositivi: 12 sono distribuiti nel territorio di Sant’Anna Arresi e 12 nel territorio di Teulada. Raccontano la vita di personaggi illustri che hanno contribuito a costruire la storia della Sardegna, valorizzando la lingua sarda.

Ritrovo in piazza Aldo Moro alle 9.30

Racconto drammatizzato della vita di un/due personaggio/i

Ore 10.00 partenza per piazza Martiri

Racconto drammatizzato della vita di un/due personaggio/i

Ore 10.30 termine e rientro a scuola

Teulada

Arrivo a Teulada per le 11.15

Ore 11.30 ritrovo in piazza del Comune

Racconto drammatizzato della vita di un/due personaggio/i

Ore 12.00 passeggiata verso la Casa Baronale

Racconto drammatizzato della vita di un/due personaggio/i

Ore 13.00 Conclusione