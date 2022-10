Si terrà domani sera al Supercinema di Carbonia, la proiezione in anteprima del film “Schisorgiu 1937”, di Paolo Carboni

Si terrà domani, mercoledì 19 ottobre alle ore 18.30, c/o la Sala Supercinema di Carbonia, a ingresso libero e gratuito, la proiezione in anteprima del film “Schisorgiu 1937”, di Paolo Carboni.

Il film è stato realizzato dal CSC Carbonia della Società Umanitaria – Ex-Di Memorie in Movimento – La Fabbrica del Cinema, in collaborazione con il Comune di Carbonia, lo SBIS – Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e con il sostegno del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, a partire da un’idea dell’Associazione Amici della Miniera e del giornalista Sandro Mantega.

La proiezione del film sarà preceduta da un momento di commemorazione pubblica delle vittime dell’incidente di Schisorgiu, alle ore 17.30 e alla presenza delle autorità, intorno all’area parcheggio del supermercato Lidl in via Dalmazia, in corrispondenza dell’area di sottosuolo in cui occorse la terribile tragedia, presso cui verrà deposto una corona di fiori a ricordo.

Il 19 ottobre del 1937 una violenta esplosione devastò il cantiere minerario di Schisorgiu, aperto ai piedi della collina di Monte Sirai. In quella piana, un anno dopo, sarebbe sorta Carbonia. Decine di minatori lavoravano all’estrazione del carbone quando vennero investiti da un violentissimo vortice rovente. Alcuni minatori vennero scaraventati contro le pareti della galleria e morirono all’istante. Altri ebbero i polmoni bruciati dall’aria ad altissima temperatura che furono costretti a respirare. Quattordici minatori persero la vita, alcuni immediatamente, altri nei mesi successivi e dopo atroci sofferenze. Altri, benché gravemente feriti, scamparono alla morte.

Attraverso interviste ad esperte della miniera, figure del mondo del lavoro e parenti delle vittime, il film Schisorgiu 1937 ricostruisce per immagini, evocazioni e racconto orale, quello che fu tra i più gravi infortuni nella storia mineraria sarda e italiana. Un sacrificio quasi ignorato dalla stampa dell’epoca e perso nella Memoria collettiva.

Alla serata c/o la Sala Supercinema di Carbonia interverranno, oltre all’Amministrazione comunale, anche i realizzatori dell’opera e i testimoni indiretti, parenti delle vittime e esperti dell’epopea mineraria della città e del territorio, dell’incidente di Schisorgiu, le cui interviste vanno a comporre il mosaico della memoria che il film vuole far emergere e portare alla conoscenza di tutti.