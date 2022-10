Ultima settimana di ottobre all’insegna della cultura presso il Sistema Museale di Carbonia

Il mese di ottobre si conclude con due importanti appuntamenti presso il Sistema Museale di Carbonia. Prosegue, infatti, la rassegna “Tessere di Storia” presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto che, venerdì 28 0ttobre, alle ore 18.30, ospiterà l’evento “Il cielo degli antichi. Dal Sistema Solare ai confini dell’universo”: un viaggio tra le stelle alla scoperta del cielo degli antichi, da Tolomeo a Copernico. L’astrofisico parlerà poi del Sistema Solare arrivando fino ai confini dell’Universo e guiderà i partecipanti nell’osservazione astronomica del sistema solare con 3 telescopi professionali. La serata si concluderà con aperitivo e calice di vino sotto le stelle.

Domenica 30 ottobre, invece, sarà la volta del Parco Archeologico di Monte Sirai, con la visita tematica, alle ore 11.00, “Dopo la morte – Culto e rituali nel mondo fenicio e punico”, una visita guidata dedicata alle usanze e ai rituali funerari, alle consuetudini legate al momento della sepoltura, alla memoria e al ricordo in seguito. Un percorso tra libagioni ed offerte, oggetti di corredo e cura dei defunti.

Anche in questa occasione, a conclusione della visita, ci sarà un piccolo aperitivo.

Le iniziative sono organizzate dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del circuito museale, in collaborazione con il comune di Carbonia.

È richiesta la prenotazione. Per info e costi si può contattare il Museo Archeologico Villa Sulcis al numero 345 888 6058 (anche wa) o via mail all’indirizzo museicarbonia@gmail.com