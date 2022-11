Anita Pili (assessore dell’Industria): «A breve sarà convocato un incontro al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sui temi dell’energia»

«A breve sarà convocato un incontro al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per confrontarci sulle priorità in materia energetica della Sardegna. La viceministra Vannia Gava, mi ha garantito e confermato quanto già preannunciato dal ministro Picchetto Fratin.»

Lo ha annunciato l’assessore regionale dell’Industria, con delega all’energia, Anita Pili, intervenendo in videoconferenza, all’incontro dibattito “Per non fermare l’industria del Sulcis”, svoltosi a Portovesme due giorni fa.

«Il Polo industriale di Portovesme ha un’importanza strategica a livello nazionale – ha ribadito Anita Pili -. Per questo è necessario un lavoro congiunto tra tutte le istituzioni coinvolte per tutelare le esigenze dei territori. Con il nuovo Governo affronteremo tutti gli aspetti legati alla competitività delle aziende sarde, che subiscono il gap infrastrutturale ed insulare. Il sostegno della Regione non è mai mancato, l’azienda garantisca l’occupazione e il mantenimento del presidio industriale, evitando la fermata della linea produttiva di San Gavino.»