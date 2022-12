Carla Cuccu (Idea Sardegna): «E’ urgente provvedere per l’efficientamento e la manutenzione delle strutture ospedaliere»

«In Sardegna numerosi edifici destinati ad uso ospedaliero o di proprietà delle ASL necessitano ormai da anni di importanti interventi di ristrutturazione. Abbattimento delle barriere architettoniche, efficientemente energetico, sono solo alcuni tra gli interventi di ristrutturazione più urgenti.»

La consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, segretaria della commissione sanità, ha presentato un’interrogazione alla Giunta sulla situazione dei fondi ministeriali per l9edilizia ospedaliera

«La Regione Sardegna – ricorda la consigliera del Consiglio regionale – deve indicare se siano stati stipulati con lo Stato gli accordi quadro per lo stanziamento a favore dei fondi per l’edilizia ospedaliera pari ad euro 250 milioni ed in quale data; e qualora non fossero stati stipulati quando si intenda farlo. I sardi hanno diritto, per le tasse che pagano, ad avere strutture ospedaliere eccellenti, la segretaria della commissione sanità vuole che siano garantite alla propria terra risorse per efficientarla e valorizzarla.»

«La Sardegna ha l’ambizione di diventare una sempre più importante destinazione turistica, ed è fondamentale poter trovare strutture sanitarie adeguate alle proprie esigenze aumentando la percezione di sicurezza, e qualità, dei servizi che la nostra Isola può offrire. Chiederò al presidente della Giunta regionale e all’assessore della Sanità risposte urgenti in merito – conclude Carla Cuccu -. E’ necessario usufruire dei 250 milioni del Ministero quanto prima.»