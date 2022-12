Incontro Comune – AREA ieri mattina, a Carbonia, sulle problematiche del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Si è svolto ieri mattina, a Carbonia, l’incontro tra il sindaco Pietro Morittu, gli assessori competenti in materia, il dirigente e l’istruttore amministrativo dell’ufficio comunale delle Politiche della Casa, ed i dirigenti dell’Azienda regionale per l’Edilizia abitativa – AREA. E’ emersa la ferma volontà di rinnovare il rapporto di collaborazione tra i due Enti al fine di trovare soluzioni, non più procrastinabili, alle criticità in cui versano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di titolarità di AREA, in particolare sugli interventi di manutenzione degli immobili assegnati.

La dirigenza di AREA ha assunto l’impegno di attivare, subito dopo le festività natalizie e previo incontro con l’assessore regionale ai Lavori pubblici e la Commissione consiliare regionale competente, l’interlocuzione con le forze di maggioranza e di minoranza in seno al Consiglio comunale di Carbonia.

L’Amministrazione comunale, dal canto suo, si farà parte attiva con la Regione Sardegna per accelerare il percorso di riforma dell’Azienda regionale per l’Edilizia abitativa e per attivare tutte le iniziative indispensabili per la soluzione dei problemi.