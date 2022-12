Nel 2023 il comune di Carbonia realizzerà 10 nuovi alloggi a canone sostenibile

E’ stata sottoscritta qualche giorno fa la convenzione tra il comune di Carbonia e la Regione Sardegna che prevede la realizzazione di 10 nuovi alloggi a canone sostenibile.

Lo ha comunicato l’assessore dei Lavori pubblici Manolo Mureddu. Le due palazzine comunali che sorgeranno tra via Manzoni e via Angioy completeranno il complesso abitativo dell’area, nella zona Sud di Carbonia. Al Comune è stato stato assegnato il finanziamento 1 milione e 778mila euro, fondi statali e regionali, nell’ambito del bando di “riqualificazione urbana per recupero e nuova costruzione di alloggi a canone sostenibile” a cui aveva partecipato nel 2009.

L’intervento prevede un cofinanziamento di 290mila euro di fondi comunali.

Con il recente accordo di programma Stato-Regione è stato possibile riuscire a utilizzare le somme assegnate.

«In un momento di forte difficoltà come quella che da tempo vive Carbonia sul fronte abitativo, anche la notizia di poter disporre a breve di 10 abitazioni in più assume un carattere estremamente positivo – ha spiegato l’assessore dei Lavori pubblici Manolo Mureddu -. Gli edifici saranno concepiti secondo il criterio dell’efficientamento energetico ed avranno caratteristiche similari alle 5 palazzine già realizzate, nei quali verrà data particolare attenzione al rispetto dei criteri di efficientamento energetico, dotando gli alloggi di impianto fotovoltaico in un’ottica di basso impatto energetico.»

Il progetto definitivo è già stato approvato ed è in fase di predisposizione quello esecutivo per l’indizione della gara d’appalto. I lavori saranno eseguiti nel corso del 2023.