Sono stati decretati i vincitori del concorso fotografico “Geominerario 2023”

Sono stati decretati i vincitori della prima edizione del concorso fotografico “Geominerario 2023”, indetto dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la realizzazione del nuovo calendario 2023, che conterrà le foto più suggestive e rappresentative degli ex siti minerari e dei loro territori inviate dai partecipanti.

Le foto, tra cui le tre vincenti, sono state valutate da un’apposita commissione, presieduta dalla fotografa Daniela Zedda. Il primo premio è stato assegnato a Gian Marco Meloni per una foto descrivente l’ex miniera di Montevecchio, nel Guspinese – Arburese. Al secondo posto Michela Peddis, con una foto relativa all’ex laveria “Giuanni Longu” nell’ex miniera di “Su Zurfuru” a Fluminimaggiore, mentre al terzo posto si è posizionata Valeria Leo, con una foto del paesaggio ex minerario di Montevecchio.

I tre vincitori verranno premiati domenica 18 dicembre, durante la serata conclusiva dell’evento “OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte” in piazza Roma a Carbonia, in occasione dell’anniversario della fondazione della città. A partire dalle 19.00, oltre alla cerimonia di premiazione, verrà proiettato il documentario “La Grande Miniera di Serbariu, una delle più importanti risorse energetiche d’Italia del ‘900”, realizzato dal Parco Geominerario, a cui seguirà l’atteso concerto dei Tazenda.