Dal 16 al 19 marzo ritorna la sagra del Carciofo di Samassi, con la sua 33ª edizione, dopo uno stop forzato dall’ultima manifestazione del 2019, causa Covid. Saranno quattro giorni dedicati alla degustazione di prodotti tipici e del carciofo, laboratori didattici, presentazione di libri ed eventi culturali, manifestazioni sportive e spettacoli. Ma non solo: la sagra ha infatti l’obiettivo primario di valorizzare le realtà produttive agricole e artigianali del Medio Campidano.

Le giornate della sagra dedicate al carciofo saranno raccontate e spiegate in anteprima dagli amministratori locali e dai partners coinvolti, durante la conferenza stampa convocata per giovedì 9 marzo, alle ore 10.30, nella sala al primo piano della Camera di Commercio di Cagliari, in Largo Carlo Felice 72.

Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Samassi, i partners sono la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, l’Agenzia Laore, l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, l’Associazione Terras, il Distretto rurale del Campidano, la Coldiretti Sardegna, la Coop, La Collettiva, Atletica Mariano Scano.