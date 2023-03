Domani mattina verranno presentati i nuovi interventi per portare la fibra ottica nelle aree bianche del comune di Carbonia

A Carbonia proseguono i lavori di Open Fiber per portare la fibra ottica ai cittadini. La società di telecomunicazioni ha già portato la fibra ottica in modalità FTTH a 8.400 famiglie tramite una nuova infrastruttura di 44 chilometri realizzata con un investimento privato di 2.8 milioni di euro. Oggi sono iniziati i lavori per collegare alcune frazioni della città. In questo caso le lavorazioni saranno eseguite con il contributo economico della Regione Sardegna e rientrano nell’ambito dei bandi Infratel del piano BUL per portare la banda ultra larga nelle aree bianche (zone meno popolate) tramite una nuova rete che sarà di proprietà pubblica. Saranno collegate 279 unità immobiliari a Cortoghiana e 165 tra Genna Corriga e Medau Piredda.

Al fine di illustrare nel dettaglio gli interventi previsti, domani, giovedì 23 marzo, alle ore 11.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, si svolgerà una conferenza stampa alla presenza del sindaco Pietro Morittu, dell’assessora della Transizione digitale Katia Puddu, dei consiglieri comunali e dei vertici della società Open Fiber.