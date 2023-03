Salvatore Deidda (Fdi): «La Portovesme srl riavvi gli impianti e il dialogo, il Governo Meloni mantiene l’impegno sul credito d’imposta»

«Bene il Governo Meloni che ha adottato il decreto, approvato questa sera, che introduce il Credito di imposta al 45% sino al 30 giugno per le imprese e mantiene l’impegno preso nel tavolo negli scorsi giorni dedicato alla vertenza Portovesme. Questo è un inizio e ci auguriamo che la direzione della Portovesme srl e della Glencore, visto la disponibilità al dialogo, annunciata, vogliano far ripartire gli impianti e nel frattempo discutere di riconversione e studiare le misure necessarie da adottare per favorirne l’attuazione. Siamo tutti impegnati, come parlamentari, Governo e Regione Sardegna, ad ascoltare e venire incontro alle richieste dell’Azienda ma il lavoro deve riprendere.»

Lo ha detto, questa sera, il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda.