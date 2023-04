12 treni straordinari per la Festa di Sant’Efisio sulle linee Cagliari – San Gavino/Oristano e Cagliari – Villamassargia – Iglesias/Carbonia

Il Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Sardegna, attiverà 12 treni straordinari per permettere di raggiungere Cagliari in occasione delle celebrazioni della festa di Sant’Efisio, prevista, come da tradizione, domani lunedì 1 maggio.

Oltre 3mila sono i posti aggiuntivi a disposizione dei visitatori organizzati dal Regionale di Trenitalia per la 367ª edizione della sagra religiosa tra le più sentite dell’Isola, per un totale di 19mila posti disponibili.

«Ancora una volta il Regionale si dimostra attento alle tradizioni locali, creando valore per i territori serviti con iniziative che permettono di lasciare l’auto a casa a tutto vantaggio della sostenibilità», racconta Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia.

Con questi 12 treni straordinari – modello Swing e il nuovissimo treno ibrido Blues – il totale dei collegamenti da e verso Cagliari, nella giornata del 1 maggio, sarà di 110 treni.

E’ possibile acquistare i biglietti per raggiungere l’evento su tutti i canali di Trenitalia.