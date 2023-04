Agevolazioni tariffarie per i passeggeri non residenti sui traghetti da e per Carloforte e La Maddalena

Vista la ripartizione per l’anno 2023 delle risorse finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni di Carloforte e La Maddalena per l’abbattimento dei costi di trasporto marittimo per le isole minori sostenuti dai passeggeri Non Residenti e, in concertazione con le Società DELCOMAR Srl ed ENSAMAR Srl, si è stabilito che sulle linee Carloforte/Portovesme e Carloforte/Calasetta e, per entrambi i regimi di convenzione diurno e notturno, alle tariffe ordinarie (estive e invernali) dei passeggeri Non Residenti, verrà applicata la seguente scontistica:

Sconto di 5,00 € sul passeggero e 10 € sull’autovettura.

Tale formula di agevolazione tariffaria, sarà operativa e fruibile nella formula A/R (Andata e Ritorno) nei weekend dalla prima corsa del venerdì fino alle ore 13,00 del lunedì, salvo differenti indicazioni. Le agevolazioni tariffarie resteranno in vigore fino ad esaurimento delle somme stanziate (450.000 €).

Il periodo delle agevolazioni è il seguente:

Dal venerdì 7 aprile a tutto il lunedì 10 aprile (festività della Pasqua);

Dal venerdì 21 aprile a tutto il martedì 25 aprile (festività del 25 aprile);

Dal venerdì 28 aprile a tutto il martedì 2 maggio (manifestazione km 0 e 1 maggio);

Tutti i weekend del mese di maggio dalla prima corsa del venerdì alle 13.00 del lunedì;

Unicamente dal mercoledì 31 maggio a tutto il lunedì ì5 giugno (Girotonno 2023);

A seguire: tutti i weekend dal venerdì 9 giugno fino al lunedì 31 luglio, precisando che in occasione della festività patronale di San Pietro, la scontistica verrà applicata a partire dal mercoledì 28 giugno;

Sospensione dell’utilizzo scontistica dal martedì 1 agosto fino al giovedì 31 agosto;

Riattivazione della scontistica dal venerdì 1 settembre, per tutti i weekend, fino ad esaurimento dei fondi a nostra disposizione.

Il pagamento del contributo di sbarco è sempre dovuto, fatto salvo per l’utenza che usufruisce del diritto all’esenzione secondo il vigente regolamento.