Domani, martedì 4 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Centrale di piazza Roma va in scena “L’uomo ideale”

Domani, martedì 4 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Centrale di piazza Roma va in scena il sesto appuntamento della nuova stagione della Grande Prosa, Musica e Danza organizzata dal CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Carbonia, della Regione Sardegna e del MiC/Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Sul palco del teatro comunale lo spettacolo dal titolo “L’uomo ideale” di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, con Simone Montedoro e lo stesso Toni Fornari. Una performance ricca di divertimento, emozioni e colpi di scena, in cui, come accadeva nelle favole del passato, le principesse cercano il loro principe azzurro, l’uomo ideale.