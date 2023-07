Tiziano Ferro ha conquistato la Forte Arena con un concerto straordinario nella prima tappa del “Teatro sotto le stelle” – di Nadia Pische

E’ stata inaugurata domenica 16 luglio, con un sold out, la stagione estiva 2023 alla Forte Arena, il “Teatro sotto le stelle”, nella splendida location di Santa Margherita di Pula, un anfiteatro naturale inaugurato nel 2016 che può ospitare fino a 5.000 persone. Uno spazio eccezionale ed unico nel suo genere, con infrastrutture realizzate con i più avanzati principi della bio-edilizia. Un prato che accoglie poltroncine bianche e luci colorate tutt’intorno regalano un’atmosfera magica sempre più ricercata per eventi dal vivo.

Il primo “Incanto” del palinsesto 2023 è stato proprio quello della notte del 16 luglio in cui si è esibito il cantautore, paroliere e produttore discografico Tiziano Ferro, con un’unica tappa in Sardegna. Salito alla ribalta con il brano “xdono” è considerato oggi uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani.

Sin dai primi brani Tiziano Ferro ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori con il suo essere brillante e semplice, ammiccante e coinvolgente, emozionante e divertente. La sua continua interazione col pubblico con battute o auguri, come nel caso della coppia presente tra la prime file, lì per festeggiare i 53 anni di matrimonio e la lettura dei cartelloni scritti e disegnati per lui, tutti gesti affettuosi ed amorevoli che tracciano di lui un profilo d’artista facile da amare. Non è mancato il ricordo dedicato alla sua carissima amica Raffaella Carrà, così come non sono mancati gli auguri al suo amico Lorenzo Jovanotti vittima nei giorni scorsi di un incidente in bicicletta. Ancora una canzone dedicata alla sua cara amica Paola Cortellesi inaspettatamente seduta fra il pubblico.

I video che raccontano la sua felice vita di papà ed il suo modo di porsi sul palco… tutto fa di lui una persona vera che ama cantare per il suo pubblico ed ama la nostra Sardegna, isola a cui ha voluto dedicare, durante la serata, il suo singolo “Destinazione mare”.

Entusiasta di essere accompagnato dai cori dei suoi fan e dagli innumerevoli applausi, Tiziano Ferro ha cantato per due ore, accompagnato dalla sua band, a cui è molto legato e, a conclusione della serata, ha concesso il bis con ulteriori tre brani. Ha chiuso il concerto con un esplosivo “Rosso relativo”, lasciando tutti con un misto di emozione e adrenalina, come solo i grandi e veri artisti dalla voce potente e al tempo stesso suadente come la sua, sanno fare.

Le altre tre date della stagione estiva 2023 alla Forte Arena, il “Teatro sotto le stelle”:

Gigi D’Alessio, Dove c’è il Sole Tour | Sabato 29 luglio alle 21.30

La Leggenda di Belle e la Bestia – Il Musical | Sabato 5 agosto alle 21.00.

Checco Zalone, AMORE + IVA Tour | Sabato 12 agosto alle 21.00

Nadia Pische

Fotografie di Ilaria Unali e Nadia Pische