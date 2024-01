Il Lions Club di Carbonia dona regali per la Befana ai bambini assistiti dalla Croce Rossa!

Il Lions Club di Carbonia, in occasione della festa della Befana, ha consegnato all’unità territoriale distaccata di Cortoghiana, del Comitato di Cagliari della Croce Rossa Italiana, una donazione di regali per i bambini assistiti dall’associazione sanitaria e sociale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di solidarietà e di sostegno alle fasce più deboli della società che il club lionistico svolge da anni sul territorio.

La consegna dei regali è avvenuta oggi 4 gennaio 2024 presso la sede dell’unità territoriale distaccata di Cortoghiana, alla presenza del Past Presidente del Lions Club di Carbonia, Attilio Burdi, del vicepresidente Marco Grussu, dei referenti della Croce Rossa di Cortoghiana, Luigi Lisci, Luciana Arru, e di alcuni volontari e beneficiari dell’ente. I regali, composti da giocattoli, componenti elettronici per ragazzi, libri, dolciumi e altri oggetti, sono stati scelti in base all’età e ai gusti dei bambini, che hanno espresso la loro gratitudine e la loro gioia per il gesto di generosità dei Lions.

«Siamo felici di aver portato un sorriso ai bambini che vivono situazioni di difficoltà e di bisogno – hanno dichiarato i soci del Lions Club di Carbonia -. Per noi Lions, la Befana non è solo una tradizione, ma anche un’occasione per condividere valori di solidarietà, di altruismo e di servizio alla comunità. Ringraziamo l’unità territoriale distaccata di Cortoghiana, del Comitato di Cagliari della Croce Rossa Italiana per la collaborazione e per l’importante opera che svolge quotidianamente a favore dei più deboli».

Il referente della Croce Rossa ha ringraziato il Lions Club di Carbonia per la donazione, sottolineando che «i regali ricevuti dai bambini sono molto più di semplici oggetti, sono segni di attenzione, di affetto e di speranza. La Croce Rossa di Cortoghiana è grata al Lions Club di Carbonia per il sostegno e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei nostri assistiti. Siamo orgogliosi di aver instaurato un rapporto di fiducia e di sinergia con il club lionistico, che ci permette di realizzare progetti e iniziative a beneficio del territorio».