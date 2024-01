Pula: al via i lavori di messa in sicurezza del tratto di costa in prossimità della torre di Cala D’Ostia

«Un intervento significativo che consentirà di limitare l’annoso dissesto idrogeologico che da tempo insiste su questa zona e rendere più sicuro e fruibile uno dei luoghi simbolo di Santa Margherita.»

Il comune di Pula definisce così l’intervento dei lavori di messa in sicurezza del tratto di costa in prossimità della torre di Cala D’Ostia, per i quali è stato firmato il il contratto per l’appalto integrato (progettazione e lavori). Il costo sarà di 200mila euro, arrivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«Pula si prepara alla prossima stagione estiva, iniziando con la messa in sicurezza del tratto di costa in prossimità della torre spagnola di Cala d’Ostia – spiega la vice sindaca e assessora dei Lavori pubblici, Elisabetta Loi -. Un intervento significativo che ci consentirà di limitare l’annoso dissesto idrogeologico che da anni insiste su questa zona e di rendere più sicuro e fruibile uno dei luoghi simbolo di Santa Margherita.»

Antonio Caria

Nella foto di copertina, la Piazza del Popolo