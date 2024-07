Macomer: mercoledì 24 luglio chiusura temporanea di due chilometri della 129 bis

L’Anas ha reso noto che mercoledì 24 luglio sarà chiuso al traffico, dalle 6.00 alle 20.00, il tratto compreso tra i chilometri 2,500 e 4,500 della strada statale 129 Bis “Trasversale Sarda” all’altezza di Macomer, per lavori di manutenzione della linea ferroviaria Macomer-Bosa, disposti dalla società Arst Spa.

Il provvedimento, che interessa il tratto compreso tra il km 2,500 e il 4,500, sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 20.00.

«Il traffico che proviene da Cagliari – fa sapere l’Anas – verrà deviato allo svincolo per Macomer-Bosa della statale 131 “Carlo Felice” fino allo svincolo Semestene-Pozzomaggiore lungo le strade provinciali 8 e 44. Per il traffico che proviene da Sassari il flusso veicolare verrà deviato a partire dallo svincolo Semestene-Pozzomaggiore lungo le provinciali 8 e 44. Il traffico proveniente da Macomer verrà deviato invece sulla strada provinciale 43 in direzione Scano di Montiferro. Il percorso alternativo per il traffico che da Bosa, Suni e Sindia è diretto a Macomer sarà deviato infine lungo la viabilità alternativa costituita dalla statale 292 e dalle strade provinciali 21, 34, 43 e 78. Al termine delle lavorazioni verrà ripristinato il normale flusso del traffico.»

Antonio Caria