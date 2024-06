Masainas: “Un Trionfo di Sport e Passione Giovanile!”

In una giornata che ha visto il campo sportivo comunale di Masainas trasformarsi in un palcoscenico di vitalità e spirito sportivo, l’associazione sportiva dilettantistica Masainas ha chiuso il progetto “Racchette in classe” per l’anno scolastico 2023-2024, con un evento memorabile. Grazie al patrocinio del Comune ed alla collaborazione dell’Istituto “G. Marconi” di San Giovanni Suergiu, studenti di Giba e Masainas hanno dimostrato che lo sport è molto più di un gioco.

Gli studenti, veri e propri ambasciatori dell’entusiasmo, hanno abbracciato la sfida di diverse discipline “racchettistiche”, dal tennis al padel, dal tennis da tavolo al volano, fino al tennis da spiaggia.

Il presidente dell’associazione, Attilio Burdi, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa dello sport: studenti, insegnanti, personale scolastico, il Sindaco e i suoi collaboratori. Un plauso speciale è stato riservato ai soci dell’associazione, che con dedizione hanno garantito il successo dell’evento.

La giornata si è conclusa con un messaggio chiaro: a Masainas, lo sport è passione, inclusione e crescita. E gli studenti? Non solo atleti, ma protagonisti di una giornata indimenticabile.