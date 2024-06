Giovedì 6 giugno al Teatro Centrale di Carbonia verrà proiettato il documentario “Il Club dei centenari” del regista Pietro Mereu

Per la prima volta a Carbonia la proiezione del documentario del regista Pietro Mereu, intitolato “Il Club dei centenari”, in programma giovedì 6 Giugno alle ore 19.30 al Teatro Centrale. Un’occasione per valorizzare e ricordare la straordinaria longevità della nostra terra, la Sardegna, che si conferma “Blue Zone”, ovverossia risulta caratterizzata da zone dove le persone vivono più a lungo rispetto a qualsiasi altra parte del mondo. Una di queste zone blu è senza dubbio l’Ogliastra.

Il documentario racconta la vita e i segreti dei centenari della comunità montana dell’Ogliastra, la maggiore al mondo per concentrazione, cercando di capire quali siano i presupposti scientifici che spieghino tale longevità abbinata a uno stile di vita rurale e contadino.