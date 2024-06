Mercoledì 5 giugno verrà presentata a Carbonia la 18ª edizione della Fiera “Il Sulcis Iglesiente espone”

La 18ª edizione del Sulcis Iglesiente Espone è ai nostri di partenza. La fiera, ormai appuntamento fisso dell’avvio delle iniziative estive di Carbonia, verrà presentata domani, mercoledì 5 giugno alle 16,30, presso la sala polifunzionale di piazza Roma.

L’evento è organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano con il patrocinio del comune di Carbonia, finanziato con il recente bando del settore attività produttive per la concessione di contributi straordinari rivolti ad iniziative di promozione del territorio e delle sue eccellenze.

L’inaugurazione del Sulcis Iglesiente Espone si svolgerà sabato 8 giugno, alle 18.30, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei vertici ecclesiali della diocesi di Iglesias.

Oltre ai 280 stand di artigianato, enogastronomia, aziende del territorio ed editoria, che rappresentano il meglio delle produzioni Isolane, ci saranno anche momenti di spettacolo.

Sabato, a partire dalle 22.00, si terrà il concerto dei Nomadi, testimoni da oltre 50 anni della musica cantautorale italiana, che proporranno i brani storici oltre che le ultime canzoni.

Domenica 9 giugno saranno presenti una ventina di gruppi folkloristici non solo del territorio sulcitano ma anche di altri territori sardi. Prenderanno parte all’evento anche i Tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano. Dopo aver sfilato tra le strade della fiera tutti i gruppi si ritroveranno in Piazza Roma per un grande “ballo tundu”.

Domenica, alle 22.00 si riderà con la comicità unica e pungente di Benito Urgu che porterà a Carbonia l’ultimo suo spettacolo.