Gran finale, a Masainas, del torneo sociale di tennis

Il primo torneo sociale di tennis organizzato dall’Associazione ASD Masainas si è concluso all’insegna dell’amicizia, del divertimento, della sportività e del rispetto.

Le gare in programma sono state il singolare, unico tabellone per uomini e donne, e il doppio a sorteggio, anch’esso con unico tabellone per uomini e donne.

Il singolare maschile è stato vinto dal socio Emanuele Scano, il doppio dalla coppia Remigio Cui-Luca Solinas. I giocatori hanno sempre rispettato i valori a cui ispirarsi per il prosieguo delle sfide.

La premiazione si è svolta presso una pizzeria di Sant’Anna Arresi.

«Siamo stati numerosi per festeggiare insieme i nostri campioni ed abbiamo condiviso una serata di allegria e buon cibo! – dice il presidente Attilio Burdi – è stata un’occasione perfetta per rivivere i momenti più belli del torneo e brindare ai successi futuri!»