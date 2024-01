Per l’intera giornata di mercoledì 24 gennaio 2024 gli uffici del comune di Carbonia resteranno chiusi al pubblico per l’installazione e la configurazione, in via d’urgenza, di un firewall recentemente acquistato a seguito del verificarsi dell’interruzione del suo funzionamento.

Nella stessa giornata di mercoledì 24 gennaio l’Ufficio Stato Civile sarà aperto esclusivamente presso la sede centrale dell’ex Tribunale (Via XVIII Dicembre) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 solo per le denunce di morte sia di Carbonia che delle ex circoscrizioni di Bacu Abis e Cortoghiana.