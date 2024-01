Si è conclusa con successo la II edizione di La Sardegna di Vinodabere

Oltre 450 presenze alla II edizione di La Sardegna di Vinodabere, che si è tenuta domenica 21 e lunedì 22 gennaio a Roma all’Hotel Belstay.

A degustare le oltre 160 etichette sono stati 160 operatori di settore (enotecari, ristoratori ed agenti), e circa 90 comunicatori del vino tra giornalisti, blogger ed influencer.

Le due masterclass, “Il Nepente di Oliena e le sue interpretazioni” e “Ogliastra, Orgosolo e Romangia, territori a confronto”, hanno registrato il sold out, con la partecipazione di oltre 90 persone tra comunicatori, operatori ed appassionati.

Con 35 cantine presenti ai banchi di assaggio, dove sono stati presenti i vignaioli, è stato possibile fare un viaggio unico tra i vitigni sardi ed apprezzare le differenze tra i vari territori. Non soltanto cannonau, carignano e vermentino ma anche vitigni più rari come il cagnulari, il bovale, la monica, la malvasia, il semidano, il torbato…

Con l’assaggio di 165 etichette, tra bollicine metodo classico e charmat, bianchi, rosati, rossi e vini dolci si è potuto avere un quadro di ciò che è la viticoltura sarda, fatta di impegno in vigna ed in cantina, di tradizioni e di sinergie. La presenza di alcune associazioni di produttori e di alcuni consorzi hanno dimostrato quanto fare squadra sia importante per emergere anche quando si è piccoli vignaioli e artigiani del vino.

L’appuntamento con la III edizione di La Sardegna di Vinodabere è per il prossimo anno.

Un grazie speciale va alle persone che hanno preso parte all’evento e soprattutto alle cantine presenti.

Elenco aree ed aziende che hanno partecipato alla II edizione

Alghero

Poderi Parpinello

Anglona

Tenute Rossini

Coros

Cantina Monte Fenosu

Salvatore Chessa

Gallura

Cantina Depperu

Jankara

La Contralta

Li Duni

Li Seddi

Siddùra

Surrau

Tenuta Muscazega

Tenute Grecu

Mamoiada

Cantina Marco Canneddu

Mandrolisai

Fradiles

Ogliastra

Alberto Loi

Tenute Perda Rubia

Oliena

Iolei

ASCOS, Associazione Produttori del Nepente e del Vino di Oliena:

Biscu

Gostolai

Guthiddai

Ruju Sardu

Salis

Vignaioli di Oliena

Orgosolo

Cantine di Orgosolo

Romangia

Fattorie Isole

Vini TraMonti

Consorzio Terre di Romangia:

Fara Giorgio

Nuraghe Cabrioni

Viticoltori della Romangia

Sulcis

AgriPunica

Cantina Santadi

Cantine Sardus Pater

Sud Sardegna

Audarya

Pala